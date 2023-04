La película de Gran Turismo promete carreras intensas

Este año promete en cuanto a adaptaciones de videojuegos al cine o las series, la prueba de ello es lo que vimos con el programa de The Last of Us con HBO y la película de Super Mario creada por Illumination Studios. Sin embargo, no es todo lo que vamos a tener, puesto que a poco después de mitad de año se estrena oficialmente la cinta de Gran Turismo.

Dirigida por Neill Blomkamp, ​​la película estará protagonizada por Archie Madekwe y David Harbour. Blomkamp reveló que su objetivo era anteponer los personajes y la historia a cualquier otra cosa, aunque los fanáticos de las carreras también encontrarán mucho que amar. Por lo que pueden esperar circuitos dignos de lo que se puede ver en los juegos.

Aquí su comentario:

La estrella del norte para mí fue hacer un título de videojuego con trabajo de personajes que impulse la película, incluso más que las carreras. Aunque las carreras también son muy intensas.

EXCLUSIVE 🏎️ The #GranTurismo movie has 'real actors, in real cars, driving insanely quickly’, says director Neill Blomkamp: 'The racing is intense,' he tells Empire. READ MORE: https://t.co/b1oxKYNtUU pic.twitter.com/od2v7SnSkx — Empire Magazine (@empiremagazine) April 12, 2023

La película #GranTurismo tiene ‘actores reales, en autos reales, conduciendo increíblemente rápido’, dice el director Neill Blomkamp: ‘La carrera es intensa’, le dice a Empire.

En la cinta, Archie Madekwe interpreta a Jann Mardenborough, un fanático de los juegos de Gran Turismo que terminó convirtiéndose en un piloto de carreras profesional. Teniendo esa premisa como la principal.

Recuerda que la cinta llega a los cines el 11 de agosto.

vía: Comicbook

Nota del editor: Sin duda será un gran momento para quienes han disfrutado por años la franquicia de Gran Turismo, más ahora que salió la entrega más reciente. Sin embargo, para quienes disfrutan de la fórmula 1 en general, también les será de interés.