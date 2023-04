El relanzamiento de HBO Max ya tiene fecha

Desde hace ya algunos meses se habló de que habrá una serie de cambios en HBO Max, teniendo un nuevo nombre, así como la fusión de contenido con la plataforma de Discovery. Y ahora, parece que todo está listo para dar el nuevo paso hacia la nueva plataforma, pues ya se cuenta con la fecha que dará inicio a la migración de usuarios y demás.

Por lo que se confirma por parte de Warner, será el 23 mayo cuando los usuarios puedan disfrutar de la ahora ya conocida como Max. Y como ya se mencionó, se agrega el contenido Discovery y a eso se agrega lo que HBO ya tenía, entre los programas más conocidos están Game of Thrones, House of The Dragon y hasta The Last of Us.

El 23 de mayo, HBO Max se convierte en Max e incluye todo HBO, series exitosas, películas, telerrealidad y más. #StreamOnMax

Vale la pena mencionar, que como hace poco se hicieron cambios de precio en HBO Max, concretamente en el mes de febrero, no habrá un aumento para quienes decidan mudarse a Max. Sin embargo, pueden pasar algunos meses para que se anuncie un aumento, después de todo van a llegar más programas de alto perfil y el contenido de Discovery.

Vía: IGN

Nota del editor: Por ahora no se percibe que realmente valga la pena esta fusión, pero ya veremos al final si se siente adaptable al usuario. Habrá que esperar poco más de un mes para ver qué opinan los usuarios.