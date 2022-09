Aunque aún falta bastante tiempo antes del 7 de abril de 2023, día en el que la película de Super Mario Bros. llegará a los cines, tal parece que la espera por el primer vistazo oficial a esta cinta está por terminar. De manera inesperada, se ha confirmado que el primer teaser de este largometraje estará disponible el próximo mes.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que el primer teaser oficial de Super Mario Bros. se liberará durante la New York Comic-Con el próximo 6 de octubre a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México). Sin embargo, por el momento se desconoce si este avance se compartirá ese mismo día en línea, o aquellos que no atiendan a este evento tendrán que esperar más tiempo.

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU

— New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022