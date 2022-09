Mucho se ha hablado sobre filtraciones y rumores en los últimos días. Uno de los casos más prominentes ha sido la revelación de que Dan Allen Gaming, supuesto insider que tenía información sobre los nuevos juegos de Silent Hill, admitió que todo lo que había dicho era falso. De esta forma, la integridad de otros filtradores se puso en juego, y uno de estos ha emitido un mensaje sobre este tema.

Recientemente, Dusk Golem, compartió un par de tweets en donde señaló que dentro de todas las supuestas fuentes que Dan Allen Gaming había compartido, en realidad nunca se mencionó información nueva que este insider había revelado en el pasado. Esto fue lo que comentó:

(3/3) don't know how many times I need to reiterate that.

For me, it's a waiting game as it's always been. I know right now a lot of the SH community has a lot of strong feelings on me, but I've never changed what I've said, because its the truth, & that will reveal eventually.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 21, 2022