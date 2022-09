Meta no quiere referirse a su recorte de personal como “despidos”

Toda compañía importante en el mundo tiene sus momentos de gloria y otros no tan favorables, y ahora parece ser que Meta no se encuentra en el mejor estado de desempeño posible. La prueba más factible son los despidos que ha tenido en las últimas semanas, y si bien se nota que el recorte de personal es evidente, parece que la compañía no lo quiere admitir.

Según los reportes del medio The Wall Street Journal, la compañía está buscando reducir sus gastos en aproximadamente un 10%, por lo que el recorte estaría afectando a puestos de trabajo cuyas funciones no son tan esenciales. Esto lo han denominado como una “reorganización” forma más sutil de decir que están llevando a cabo una serie de despidos.

Vale la pena mencionar, que uno de los principales factores para hacer esta reducción de personal es la inflación, la cual ha crecido en todo tipo de sectores que van desde el tecnológico hasta el de entretenimiento. A eso se le suma que las ganancias que también llegaban de Ucrania y Rusia se han reducido debido a los conflictos que aún no cesan.

También no se puede olvidar que Meta recibe el 98% de sus ingresos por publicidad en internet, y ahora la gente ya no frecuenta tanto los anuncios en Facebook debido a extensiones que los bloquean. Tampoco nadie se está fiando de los enlaces, pues hace poco se compartían páginas falsas que los llevaban hacia malware que roba datos.

Por ahora, Meta no ha salido a hablar textualmente de “Despidos”.

Vía: Wall Street Journal