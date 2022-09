Youtuber confirma haber inventado rumores de Silent Hill y Metal Gear

Dentro de la industria de los videojuegos actual, uno de los nombres que más sonó respecto a Insiders se refiere, fue el de TheRealInsider, quien a lo largo de los meses fue soltando reportes. De los cuales algunos eran bastante acertados y otros no tanto, y eso llevó a algunos usuarios a descubrir su identidad, llegando a la conclusión de que se trataba de un youtuber.

Este es ni más ni menos que Dan Allen Gaming, quien compartía información que las empresas le daban por adelantado debido a su nivel de influencia, pero eso lo hacía bajo la capa de su alter ego. Y ahora que ha sido descubierto, no se sabe que va a pasar con las empresas que le pidieron conservar cierta información bajo total confidencialidad.

También comentó que había algunas declaraciones que eran mentira, estas se relacionan a los supuestos remakes de Silent Hill y Metal Gear Solid, los cuales fueron totalmente inventados por el joven. Sin embargo, como ya había acertado en muchas ocasiones, tanto medios como fanáticos cayeron de inmediato para compartir esta información a todo el mundo.

Incluso tiene su video de disculpas, aquí lo puedes ver:

Aquí uno de los comentarios más importantes del video:

He perdido amigos en la industria, he perdido relaciones personales, comerciales, oportunidades, todo por 5 segundos de fama y asumo toda la responsabilidad. Todo el odio que he recibido en Twitter, tuve que borrarlo porque nunca había experimentado esa cantidad, tenía que alejarme de eso ya que simplemente, ya sabes, mentalmente no es genial ver todas esas cosas sobre ti siendo expuestas.

Vía: Dan Allen Gaming