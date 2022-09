2K Games advierte a sus usuarios sobre el reciente hackeo

El día de ayer ocurrió algo bastante desfavorable para 2K Games, dado que terceras personas lograron hackear sus cuentas de correo oficiales para mandar enlaces con malware a muchos de los usuarios. Tras esto, han lanzado un comunicado de emergencia que alerta a los fans sobre esta estafa para que no caigan en links maliciosos.

En su declaración, 2K advierte que los jugadores no deben hacer clic en ningún enlace que puedan recibir del correo electrónico de soporte y ofrece consejos sobre qué hacer si ya lo ha hecho. Estas van desde el restablecimiento de contraseñas hasta la ejecución de software antivirus, aunque estas no son todas las advertencias que brinda la compañía.

Hey folks, please read an important message from our Customer Support team. Thank you. pic.twitter.com/yKI18eL7mY

— 2K Support (@2KSupport) September 20, 2022