Ahora 2K Games recibe ataque cibernético relacionado a usuarios

Esta semana ha sido bastante problemática en cuanto a filtraciones se refiere, dado que hace no mucho se soltaron imágenes de lo que será GTA VI en una versión prototipo, así como la prueba beta de Diablo IV. Y si bien se pensaba que todo ya estaba tranquilo, parece que no, pues ahora 2K Games ha sido afectado por un nuevo ataque cibernético.

Hace un par de horas, la cuenta oficial de soporte de 2K Games dio a conocer a los seguidores que un grupo de terceras personas ha llevado a cabo un hackeo, uno que se relaciona con la información de los usuarios. Pues obtuvieron los correos de varias personas para mandar enlaces “oficiales” con malware dentro, por lo que los jugadores deben estar al pendiente para no caer.

Hey folks, please read an important message from our Customer Support team. Thank you. pic.twitter.com/yKI18eL7mY

— 2K Support (@2KSupport) September 20, 2022