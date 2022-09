Cyberpunk: Edgerunners no solo ha sido todo un éxito en Netflix, sino que la popularidad del anime también ha beneficiado al trabajo de CD Projekt Red. De esta forma, recientemente se confirmó que durante la última semana, Cyberpunk 2077 ha tenido más de un millón de jugadores activos por día.

Recientemente, la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 confirmó que más de un millón de jugadores visitaron Night City durante cada uno de los días que conformaron la semana pasada. Considerando que el juego llegó al mercado hace casi dos años, este es un gran logro para el juego, el cual está relacionado con Edgerunners.

Each day of this week Night City has been visited by 1 million players, both new and returning.

We wanted to use this opportunity to thank you for being with us and playing the game. Thanks, Chooms! 💛 pic.twitter.com/zqggblztF8

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 21, 2022