Director de Assassin’s Creed Valhalla renuncia por casos de infidelidad

Aunque Assassin’s Creed Valhalla está programado para debutar a finales de este año para la actual y nueva generación de consolas, su desarrollo ha recibido un fuerte golpe. El director del proyecto, Ashraf Ismail, anunció el día de hoy que estará renunciando al cargo debido a una serie de cuestiones personales.

Por medio de Twitter, Ismail se despide con el siguiente mensaje:

I am stepping down from my beloved project to properly deal with the personal issues in my life. The lives of my family and my own are shattered. I am deeply sorry to everyone hurt in this.

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) June 24, 2020