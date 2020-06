Ex-jefe de PlayStation quiere que los juegos AAA sean más cortos

No cabe duda que a lo largo de los años, los juegos se han vuelto más largos. The Last of Us: Part II, que debutó la semana pasada, es un gran ejemplo de esto: mientras que su predecesor puede ser terminado en unas 15 horas, esta segunda parte te llevará hasta 30 horas o más, dependiendo de cómo juegues. God of War siguió un camino similar, moviéndose de campañas de 10 horas a 30 horas en la más reciente aventura de Kratos.

Shawn Layden, ex-jefe de PlayStation que abandonó la compañía el año pasado, cree que este modelo no es sustentable, particularmente porque los costos de producción siguen aumentando. En una plática durante el evento GameLab Live, el ejecutivo señaló que los costos se han duplicado en cada generación.

“Es difícil que cada juego de aventura dure entre 50 y 60 horas, porque será mucho más caro de producir. Y al final podrías estar cerrándole la puerta a increíbles creadores y sus historias si ese es el tipo de meta que deben cumplir. Hay que re-evaluar eso. Desde que empece en la industria los juegos AAA han costado $59.99 dólares, pero el costo de los juegos ha aumentado hasta diez veces. Si no tienes elasticidad en el precio, pero tienes una enorme volatilidad en el costo de producción, el modelo se vuelve más difícil. Creo que esta generación verá estos dos factores enfrentarse el uno contra el otro.”

De acuerdo con Layden, una solución sería simplemente hacer juegos más cortos:

“En vez de pasar cinco años haciendo un juego de 80 horas, ¿qué te parece si mejor inviertes tres años en un juego de 15 horas? ¿cuál sería el costo? ¿es una experiencia completa? Personalmente, como un jugador más viejo, a mi me encantaría regresar a los juegos AAA que duraban entre 12 y 15 horas. Terminaría más juegos, primero de todo, y al igual que un buen libro o película, podríamos tener contenido más conmovedor. Es algo que me gustaría que regresara al negocio.”

Aunque la solución de Layden es algo muy viable, es complicado que los millones de jugadores en todo el mundo compartan su postura, ya que como sabemos, la duración de un juego sigue siendo un factor muy importante al momento de tomar una decisión de compra.

Fuente: GameLab Live