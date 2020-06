Apex Legends llegará a dispositivos móviles este año

La semana pasada se reveló que Apex Legends llegará a Nintendo Switch. De esta forma, sólo existe una plataforma en donde este título no estará disponible: móviles. Afortunadamente, EA ha confirmado que esto por fin se hará realidad en un futuro.

En una reciente junta de inversionistas, Andrew Wilson, director ejecutivo de EA, ha revelado que la compañía tiene planes de llevar Apex Legends a dispositivos móviles. Aunque no ofreció más detalles, afirmó que este título se encontrará disponible en early access en algún punto de este año.

From EA's Investor Fireside Chat today:

"Apex Legends in soft launch by the end of this year (on mobile)".

(Thanks @ApexLatest for the video) pic.twitter.com/0UM8A3XO93

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 22, 2020