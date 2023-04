Descubren secreto escondido por años en Ocarina of Time

Las flechas de hielo en The Legend of Zelda: Ocarina of Time siempre se han considerado uno de los objetos más inútiles del juego. No solo es posible completar la aventura sin ellas, sino que incluso si las obtienes al completar las Gerudo Training Grounds, no hay mucho tiempo para usarlas antes de tener que viajar a la última área para vencer a Ganon.

El juego mismo reconoce su inutilidad en un momento dado, permitiendo a los jugadores acceder a un mensaje de piedra de los rumores como un niño, ubicado en el Desert Colossus, que dice: “Dicen que el tesoro que puedes ganar en el Gerudo’s Training Ground no es tan grande como esperarías, dada su dificultad”.

Recientemente, un fan japonés llamado @chikara_shuzei causó sorpresa en línea mostrando una aplicación poco conocida del objeto mágico.

En un breve video publicado en Twitter, el fan de Zelda demostró la capacidad de la flecha para congelar los pinchos móviles antes de la pelea contra el jefe del Templo del Agua. Este es un obstáculo particularmente frustrante que muchos fans de Ocarina of Time probablemente recordarán, con la mayoría de los jugadores simplemente teniendo que correr por encima y arriesgar perder una cantidad de corazones en el proceso.

Si te estás preguntando cómo esto pasó desapercibido para muchos jugadores durante años, la respuesta a eso es bastante simple. Para tener las Flechas de Hielo en este punto es bastante inintuitivo. Básicamente significa completar la mayor parte del Templo del Agua para adquirir el Longshot, antes de salir del área y abordar las mazmorras fuera de orden. Luego necesitas completar la mini-mazmorra opcional de las Gerudo Training Grounds para adquirir las flechas de hielo y volver a la habitación antes del jefe del Templo del Agua. Es mucho trabajo para un solo obstáculo, y por la cantidad de contenedores de corazones en la pantalla de @chikara_shuzei, parece que ni siquiera ellos decidieron abordar el juego de esta manera, en lugar de regresar a la mazmorra en el post-juego para demostrar este truco genial.

Este es un artículo que probablemente provocará reacciones de los jugadores hardcore de Ocarina of Time: es decir, personas que han derrotado el juego varias veces y explorado cada posible aplicación para cada objeto en una variedad de contextos cada vez más cuestionables. Pero para los jugadores casuales, es una revelación increíble y una prueba de que aún hay más por descubrir en el título N64.

Vía: Time Extension