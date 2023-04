Emula Breath of the Wild con mods y lo acusan de piratería

La piratería es un mal que afecta a la industria del entretenimiento y, por supuesto, es algo que hemos visto cómo se combate de diversas maneras por la industria de los videojuegos. Pero de todos modos, es algo que se practica regularmente en primer lugar, ya que muchos buscan ahorrar un par de pesos con ella y, en el caso de la emulación, poder jugar títulos con una calidad gráfica superior a la de la hardware original donde se lanzaron los títulos.

Y en una nueva controversia dentro de la comunidad hispanoamericana de Twitch, una publicación de Twitter ha generado revuelo ya que el popular streamer español IlloJuan es acusado de promover la piratería en su canal. Esto, ya que con motivo del lanzamiento del nuevo juego de The Legend of Zelda, el creador de contenido decidió jugar el título anterior, Breath of the Wild y aunque durante la transmisión mostró el juego en su caja original de Nintendo Switch, claramente estaba siendo emulado, ya que incluso lo juega con mods.

Algo que no pasó desapercibido para muchas personas, que acusaron al streamer de ser un “pirata” por jugar “Breath of the Wild” en un emulador, como quien publicó una imagen en Twitter buscando generar controversia, donde dice que IlloJuan “está incitando a los miles de personas que lo ven a piratear el juego”.

Pero en cualquier caso, como siempre, debemos aconsejar no caer en juicios fáciles y en estos intentos de cancelación sin pensarlo antes, ya que a pesar de que el usuario del tweet viral dice que el streamer español fomenta la piratería, en realidad no lo hizo directamente ya que está emulando el título con una ROM de una copia que él mismo adquirió. Además, los espectadores lo sabían y Twitch no ha prohibido su canal por este supuesto acto ilegal, por lo que muchas personas han salido en su defensa.

Vía: Ruetir