Desarrollador original de Metroid Prime critica la nueva versión

Los Nintenderos están de júbilo debido a la llegada de Metroid Prime Remastered, nueva versión del clásico de GameCube que llega con algunas mejoras para la consola Nintendo Switch. Y si bien todo funciona casi de forma idéntica, parece que hay un detalle que solo algunos han notado, y ese precisamente alguien que trabajó en el juego original.

Zoid Kirsch, quién trabajó en trabajó en los dos primeros juegos como ingeniero sénior de jugabilidad, creó las puertas de carga que vimos y menciona que el remaster tiene aplicado el nivel alfa incorrecto, lo que hace que su apariencia sea diferente. Eso sí, no es una queja se sienta exagerada, pero se nota que le hubiera gustado que se respetase dicho elemento.

They fucked up the doors in the re-mastered Metroid Prime! They have the wrong alpha level on the door shields. Left is original, second is re-mastered.

I tend to be a bet picky about this since I literally spent months working on the doors. This should be fixed. pic.twitter.com/GUBUoXDyzj

— Zoid Kirsch (@ZoidCTF) February 9, 2023