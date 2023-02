Cómo jugar Metroid Prime Remastered con control de Gamecube

Hace un par de días el sueño de muchos jugadores de Nintendo ha sido cumplido, dado que se lanzó oficialmente Metroid Prime Remastered para Switch, un clásico de generaciones pasadas que regresa con cambios estéticos. Y a algunos seguidores de antaño les gustaría replicar la aventura en cuanto a la forma de jugar con un control de GameCube.

Afortunadamente, jugar así es posible mediante una configuración de botones que posee el juego en sus menús, ya que se pueden cambiar detalles para sentir la experiencia muy cercana a la original. Eso sí, no hay conexión nativa con dicho dispositivo. Además, hay que contar con el adaptador USB que se usa para jugar a títulos como Super Smash Bros.

Aquí los pasos que proporcionaron medios comos Nintendo Life:

– Primero hay que entrar a configuración del juego. Entonces hay que presionar el botón (-) y luego ‘L’ para abrir el menú Opciones.

– Después hay que seleccionar la opción de ‘Controles’ y mover el stick hacia la derecha hasta la configuración ‘Clásica’. Esa es la base básica de los controles de GameCube.

– Ahora aparecerán opciones del lado derecho. Y hay que desplazarse hacia abajo hasta encontrar la leyenda de ‘Intercambiar entradas X e Y’. Y eso hay que ponerlo en encendido. Así la Morph Ball estará asignada a ‘X’ y los misiles a ‘Y’, al igual que el original.

– Después hay que ir a la opción ‘Botón de mapa original’ y seleccionar ‘ZR’; esto permitirá abrir la pantalla del mapa presionando ‘Inicio/Pausa’ o el botón ‘Z’ en el control de GameCube.

Algo que se debe tener en cuenta al final, es el detalle de que el botón (-) está de sobra respecto al GameCube, por lo que es preferible usar algunos no oficiales que tienen botones de más. Usar uno original no tiene mucho sentido, dado que por ahora no hay nada que hacer. Al menos que se lance una actualización a futuro pensando en esta configuración.

Nota del editor: Es un poco complejo que hayan compartido esto si al final no se va a poder entrar al menú de pausa. Aún así, probarlo no estaría de más para recordar esos años de inicios de los 2000.