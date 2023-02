Parche de The Witcher 3 cuenta con añadido muy “realista”

Desde el año pasado se lanzó un parche de nueva generación en The Witcher 3 para los afortunados poseedores de una consola Xbox Series X/S o PS5, con añadidos que han agradado a los fans más exigentes. Sin embargo, dentro de todo el contenido se agregó un elemento muy realista respecto a los NPC’s del sexo femenino.

Según lo que confirman medios importantes como Kotaku, esta actualización ha modificado ligeramente la apariencia de las chicas que habitan ese mundo de magia, es un cambio algo profundo por así decirlo. Y es que lo que se comenta, es una demostración de genitales más detallados y con hasta vello púbico, algo que no está en la versión original del juego.

Aunque CD Projekt Red no ha implementado esto, sino que se trata de un error al momento de introducir mods tomados de los usuarios que los crearon en su día. Algo que ya se había avisado previamente por parte del equipo.

Esto mencionó el equipo respecto a los inconvenientes:

La versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt presenta cambios desarrollados por la comunidad y no por CD Projekt RED, además de un gran número de mejoras creadas e implementadas por el estudio. Fusionar todo esto fue un proceso complejo, y las texturas en cuestión son un resultado no deseado. Ya estamos trabajando para abordar esta cuestión.

Recuerda que la nueva versión de The Witcher 3 está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Es un tanto inusual que se hagan este tipo de cosas, pero al menos ya están trabajando en ello, no se sabe realmente si lo van a quitar o reducir ligeramente. Será cuestión de tiempo para saber qué pasa.