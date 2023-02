Nintendo habla sobre la muerte del Switch

Desde hace varias semanas se ha rumoreado que después del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la oferta de juegos first party para el Switch ya no será tan fuerte como en años pasados. Ante estas dudas, el presidente de Nintendo ha decidido aclarar el futuro de esta consola.

Durante la reciente junta de inversionista, la cual se llevó a cabo antes del Nintendo Direct de hace unos días, Shuntaro Furukawa, presidente de la Gran N, fue cuestionado ante los planes de la compañía para la segunda mitad de año. Si bien no ofreció una respuesta clara, señaló que seguirán trabajando para ofrecer una fuerte oferta de software. Esto fue lo que comentó:

“Las ventas han sido constantes al ingresar al cuarto trimestre, pero en el séptimo año de Nintendo Switch, podría ser difícil aumentar las ventas de unidades solo con iniciativas relacionadas con el hardware. Queremos mantener un alto nivel de compromiso con el hardware y crear una nueva demanda no solo lanzando nuevos títulos, sino también trabajando más para transmitir el atractivo de los títulos existentes. Nintendo Switch está llegando a su séptimo año de ventas en marzo, y vemos esto como un territorio desconocido en la historia de nuestras plataformas de videojuegos dedicadas. En estas circunstancias es difícil imaginar que las ventas de hardware sigan creciendo al mismo ritmo que lo han hecho hasta la fecha. Sin embargo, hay títulos en desarrollo para Nintendo Switch, y se seguirán proponiendo nuevos títulos en el futuro”.

En el Nintendo Direct se dio a conocer que Pikmin 4 llegará en julio, por lo que la compañía sí tiene pensado ofrecer más experiencias para la segunda mitad de año. Usualmente, entre junio y septiembre, se lleva a cabo una presentación enfocada en la segunda mitad del año. Sin embargo, también existe la posibilidad de ver un par de sorpresas en los próximos meses.

Nota del Editor:

Aunque Nintendo asegura que sí veremos propuestas interesantes en la segunda mitad de 2023, fuera de Pikmin 4 y la promesa de Metroid Prime 4, no hay algo verdaderamente claro, aunque siempre existe la posibilidad de que esto cambie de la noche a la mañana.

