No todos los exclusivos de Nintendo costarían $70 dólares

El día de ayer sonaron las alarmas para los fanáticos de Nintendo, y es que se reportó que Zelda: Tears of The Kingdom se listó en la eShop de Switch con un precio aproximado de $70 dólares. Y esto ha hecho pensar que ahora será el estándar en cuanto a precio de videojuegos nuevos de la marca, algo que tal vez sea información no del todo cierta.

En una nueva plática con Nintendo, Game Informer consiguió que le dijeran si este caso se va a presentar con todos los títulos, y para fortuna de muchos, al parecer no va a suceder así. Mencionan que el precio sugerido se da caso por caso, entonces solo títulos selectos van a entrar dentro de esta nueva cifra, y precisamente lanzamientos de alto calibre entran ahí.

Acá las declaraciones:

Sobre la razón del precio de 69,99 dólares de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Determinamos el precio minorista sugerido para cualquier producto de Nintendo caso por caso. Sobre si esta es la tendencia de los títulos de Nintendo en el futuro: No. Determinamos el precio minorista sugerido para cualquier producto de Nintendo caso por caso.

Recuerda que el primer caso de $70 USD, Zelda: Tears of The Kingdom llegará el 12 de mayo.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Era algo que iba a pasar sí o sí, seguramente Nintendo pensó que le tocaría su rebanada de pastel. De todas formas, salga lo que salga la gente lo va a comprar sin poner trabas.