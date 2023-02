Así se vivió el pasado Direct desde Nintendo NY

Los Nintendo Direct no solo son presentaciones para conocer algunos de los proyectos en los que está trabajando la compañía japonesa, sino que se han convertido en eventos que reúnen a toda la comunidad para festejar. Si bien cada grupo de amigos tiene un lugar predilecto para ver estos streams, todos saben que el Nintendo New York es en donde todos se reúnen para celebrar, emocionarse y, en algunas ocasiones, decepcionarse en compañía, y con el Direct de ayer no fue la excepción.

Gracias a que un fan en particular ha compartido un video, ahora sabemos cómo es que la comunidad disfrutó del Nintendo Direct de ayer desde las instalaciones de Nintendo NY. Aquí podemos ver cómo es que todos se emocionan con los tráilers de Pikmin 4, la llegada de Game Boy y Game Boy Advance a Switch Online y, por supuesto, el nuevo avance de Tears of the Kingdom.

Sin importar el tipo de anuncios, la idea de ver el Nintendo en compañía de otros fans de la empresa hace que la emoción general aumente considerablemente, y siempre es interesante ver a un fan de cierta serie alegrarse por una nueva entrega, como sucedió con la revelación del siguiente título de Professor Layton.

Debe ser una gran experiencia ver un Nintendo Direct en Nintendo NY. Los videos de los fans emocionándose siempre son interesantes, y son capaces de contagiar la emoción general. Lástima que tendremos que esperar varios meses antes de que algo así vuelva a suceder.

