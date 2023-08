Denuvo llega a Nintendo Switch

Como ya se sabe, en los últimos años se ha implementado en los juegos de computadora el software conocido como Denuvo, mismo que impide que muchos programas sean pirateados por gente que se dedica a hackear y distribuir estos títulos. Sin embargo, en ocasiones esto representa más problemas que ventajas, y ahora se confirma que esta empresa se suma a una consola conocida.

Se anunció que esta empresa ya está a disponibilidad de quienes desarrollen en Switch, esto con el objetivo de que no se hagan copias ilegales de los juegos y que también se divulgen roms por internet y por ende se usen emuladores de PC. Precisamente sus creadores le han denominado como Nintendo Switch Emulator Protection.

Así es como funciona según Denuvo:

We're thrilled to announce that our top-tier protection technologies are officially accessible as authorized #NintendoSwitch middleware on the #Nintendo Developer Portal! 🎮🛡️

Read more: https://t.co/y62OquDKNI

