Si hay algo que sé sobre Pokémon, es que ningún juego de palabras puede llevarse demasiado lejos. En esta ocasión, estamos obteniendo una nueva versión del Pokémon inspirado en poltergeists, Polteageist. Este nuevo Pokémon se llama Poltchageist y se asemeja a una tetera de matcha embrujada.

Poltchageist será presentado como parte de la primera entrega de los DLC de Pokémon Scarlet y Violet. La nueva aventura se llama “Hidden Treasure of Area Zero” y está dividida en dos partes: “The Teal Mask” y “Indigo Disk“. La primera parte del DLC está programada para ser lanzada el 13 de septiembre.

“The Teal Mask” se llevará a cabo en una región llamada Kitakami, que está inspirada en la cultura tradicional japonesa. Fiel a este tema, el tráiler cinematográfico muestra que Poltchageist acecha en la tetera de té descuidada de un estricto maestro de té que falleció. Su diseño se asemeja a un pequeño recipiente de té de cerámica que ha sido reparado después de romperse. También tiene una cara pintada en él y sostiene una cucharita de té. Puedes ver su arte oficial más abajo. Poltchageist es de tipo planta/fantasma. Según la descripción oficial, “se establece en casas antiguas donde a veces se le conoce por reparar objetos rotos”. Poltchageist está inspirado en otro Pokémon llamado Polteageist, que es un Pokémon de tipo fantasma presentado en Pokémon Espada y Escudo.

Los entrenadores podrán atrapar a Poltchageist y más cuando “Hidden Treasure of Area Zero” se lance el 13 de septiembre.

Vía: Polygon