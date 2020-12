Dead Cells tendrá un nuevo DLC de paga para 2021, y aquí está su primer tráiler

Dead Cells llegó a consolas y PC en 2018. Desde entonces el juego ha recibido 21 actualizaciones con contenido adicional. Aunque la mayoría han sido gratuitas, a mediados de año vimos The Bad Seed, el primer DLC de paga. Ahora, Motion Twin, los desarrolladores, han revelado que la segunda expansión de este tipo, estará disponible a principios de 2021.

Aunque por el momento no hay una fecha en específico, se ha mencionado que la nueva expansión para Dead Cells, conocida como Fatal Falls, estará disponible en consolas y PC durante los primeros meses del siguiente año. El precio del DLC será de $4.99 dólares, y será uno de los contenidos adicionales más robustos hasta el momento.

Específicamente, el DLC contará con dos áreas nuevas, llamadas The Fractured Shrines y The Undying Shores, las cuales tendrán jefes adicionales que pondrán a prueba tu destreza. De acuerdo con Motion Twin, estas áreas “brindarán nuevas opciones significativas para los fanáticos que buscan una exploración no tan extensa” y, como indica el título, la expansión está “repleta de nuevas formas de sucumbir a una muerte terriblemente dolorosa”. De igual forma, la expansión también agregará más armas para que los jugadores personalicen su estilo.

Vía: Motion Twin