Dave Bautista rechazó un papel en Rápidos y Furiosos para proponer una película de Gears of War

No es ningún secreto que la exestrella de la WWE convertido en actor de Hollywood, Dave Bautista, muere de ganas por interpretar a Marcus Fenix en la película de Gears of War. Bautista ha hecho todo lo posible por dar vida a este personaje en el cine, eso incluye rechazar un papel en la franquicia de Rápidos y Furiosos.

En una reciente entrevista con Collider, Bautista reveló que un día lo llamaron de Universal Studios para ofrecerle un papel en la saga de Rápidos y Furiosos, pero él tenía otros planes en mente.

“Universal quería hablar conmigo sobre Rápidos y Furiosos, y yo inmediatamente les dije, ‘No estoy interesado, mejor hablemos de Marcus Fenix.'”

Sobra decirlo, pero la reacción de los ejecutivos no fue la mejor. Bautista evidentemente no se quedó con el papel en Rápidos y Furiosos, pero al menos sabemos que sigue haciendo todo lo posible por interpretar a Marcus Fenix en el cine. Será interesante conocer la reacción de los fans en caso de que Bautista no se quede con este papel protagónico.

Fuente: Collider