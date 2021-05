Parece que el nuevo God of War sí fue retrasado

El año pasado, Sony dijo que la secuela de God of War debutaría para PlayStation 5 en 2021, pero a estas alturas todos dudamos que así sea. Ni la compañía nipona ni Santa Monica Studio han dicho algo al respecto, lo cual no es una buena señal. Ahora, de acuerdo con un reconocido periodista, el juego sí fue retrasado por varios meses y aparentemente dentro de poco se nos dará mayor información.

Ayer, Sony reiteró que Horizon Forbidden West sí estaba previsto para este año, pero no dijeron nada sobre God of War. ¿A qué se debe esto? Según Jason Schreier, periodista de Bloomberg, la secuela de God of War fue retrasada internamente por varios meses, así que este año seguramente no vaya a salir.

Desafortunadamente, Schreier no dio más detalles al respecto, sin embargo, sí mencionó que la próxima vez que Sony hable sobre el juego nos informarán sobre este posible retraso, y quizá, hasta se nos de una fecha de lanzamiento concreta.

Via: ComicBook