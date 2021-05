PlayStation vuelve a asegurar que Horizon Forbidden West sí saldrá en 2021

Aunque ya casi nos encontramos a mediados de año, aún no tenemos un nuevo vistazo a Horizon Forbidden West, la secuela del aclamado juego de 2017. Sin embargo, en un reciente reporte por parte de Wired con un par de pláticas con los altos directivos de PlayStation Studios, se menciona que este título sigue en planes de llegar al PS4 y PS5 en algún punto de este año.

De igual forma, en el reporte se menciona que Angie Smets, la directora del estudio en Guerrilla Games, señala al DualSense como una de las mayores novedades que logrará crear una gran diferencie entre la versión de PS4 y PS5 de este juego, esto además del SSD y el mejor estilo visual que proporciona la nueva consola de Sony. Esto fue lo que comentó Smets:

“Si quieres adoptar un enfoque sigiloso en una situación de combate y te sumerges en la hierba alta, puedes sentir esas hojas de hierba alta”.

Respecto a la fecha de lanzamiento, ni el reporte de Wired ni Smets nos proporcionan con información que vaya más allá de la simple ventana de 2021. Esperemos que con la época de E3 aproximándose, Sony decida realizar un State of Play, el cual no tendría relación con este evento, para aclarar las dudas de los fans. De igual forma, destaca el hecho de que God of War: Ragnarok no fuera mencionado en estas pláticas con directivos, lo cual refuerza los rumores de un retraso.

En temas relacionados, el presidente de PlayStation Studios ha mencionado que ya hay 25 juegos exclusivos del PS5 en desarrollo actualmente.

Vía: Wired