PlayStation Studios ya está trabajando en 25 juegos exclusivos para PS5

Aunque el lanzamiento del PlayStation 5 el año pasado no contó con alguna gran exclusiva que demostrara el verdadero potencial de la nueva consola, con la excepción de Astro’s Playroom, esto ha comenzado a cambiar poco a poco. Títulos como Returnal por fin nos ofrecen una experiencia única de siguiente generación, y esto es algo que no se detendrá en el futuro, ya que PlayStation Studios tiene 25 juegos en desarrollo actualmente.

En una entrevista con Wired, Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, reveló que actualmente hay 25 juegos exclusivos de PS5 en desarrollo, de los cuales, casi la mitad son propiedades completamente nuevos. Esto fue lo que comentó:

“Hay una cantidad increíble de variedad que se origina en diferentes regiones. Grandes, pequeños, diferentes géneros”.

Ahora, es importante mencionar que ya conocemos algunos de estos títulos, como Horizon Forbidden West y Kena: Bridge of Spirits. De igual forma, estos juegos no llegarán a nuestras manos en 2021, y la mayoría probablemente tarden varios años en salir al mercado. Por otro lado, y como lo menciona Hulst, no solo podremos esperar experiencias AAA, sino entregas más pequeñas o indies. Por último, y aunque esto no está confirmado por el momento, seguramente la lista incluye algunas de las colaboraciones con estudios como Haven y Firewalk.

Como siempre, tendremos que esperar a que Sony comparta más información relacionada con los 25 juegos que están en desarrollo. Quizás durante un nuevo State of Play en el futuro tengamos más detalles sobre alguno de estos títulos. En temas relacionados, la próxima gran exclusiva de PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart está a un mes de distancia, y aquí te contamos sobre cinco cosas que nos emocionan de este título.

Vía: Wired