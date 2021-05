Ratchet & Clank: Rift Apart ha concluido su desarrollo

Tras meses de espera, puedes quedarte tranquilo sabiendo que Ratchet & Clank: Rift Apart no será retrasado puesto que sus desarrolladores confirmaron que ya terminaron con su desarrollo principal. Ahora, no queda mas que ser pacientes unas cuantas semanas adicionales y disfrutar de lo que, indudablemente, será de los mejores juegos de PlayStation 5.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Insomniac Games confirmó que Rift Apart ya había entrado a a su “Fase Oro”, es decir, el juego base ya fue terminado y actualmente se encuentran dándole los toques finales así como el proceso de impresión y distribución para que llegue a tiempo en todo el mundo.

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold 🔩 ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C

