Steam es una de las tiendas digitales más populares del medio, no solo por la facilidad de compra, sino que miles de desarrolladores independientes tienen una plataforma en donde son capaces de compartir sus creaciones. Sin embargo, esta libertad también permite que títulos con temáticas controversiales estén disponibles al alcance de cualquiera. Este es el caso de The Coffin of Andy and Leyley, el cual fue prohibido en Australia por mostrar canibalismo e incesto.

Lo que se hace interesante a The Coffin of Andy and Leyley, no solo son sus temáticas tan controversiales que causaron que fuera imposible vender este juego en Australia, sino que también está siendo un éxito. Actualmente, este título cuenta con una calificación de 97% en Steam, y su popularidad está aumentando con cada minuto que pasa. Esta es la descripción de este título:

“¡Canibalismo y codependencia! Atrapados en una relación entre hermanos extremadamente tóxica, nuestros horribles héroes deben sobrevivir al hambre, además de sobrevivir entre sí. ¿Cómo escaparás de la muerte y de las consecuencias de tus acciones?”

Como era de esperarse de un título que cuenta con canibalismo, referencias satánicas, y hasta incesto, The Coffin of Andy and Leyley no ha sido del agrado de muchas personas. De esta forma, no es una sorpresa escuchar que Australia, un país con un fuerte sistema de clasificación, prohibió la venta de este título por un tiempo. Afortunadamente, esta entrega ha regresado a Steam en esta región, solo que ahora con una serie de advertencias sobre los temas que aquí encontramos.

Lamentablemente, The Coffin of Andy and Leyley también le ha ocasionado un dolor de cabeza a su creadora, conocida como Nemlei, la cual recibió amenazas de muerte y su información personal, como su dirección y su transición, se ha hecho pública. Esto ocasionó la venta de esta propiedad a Kit9 Studio. Por su parte, Nemlei seguirá trabajando en los dos capítulos finales de esta historia, los cuales estarán disponibles en algún punto de 2024, pero después de esto, ya no tendrá control sobre The Coffin of Andy and Leyley.

Sin lugar a dudas, un caso bastante triste para Nemlei. Solo nos queda esperar para ver cómo es que este caso terminará. En temas relacionados, hackers roban información de Epic Games. De igual forma, 505 Games anunció el cierre de sus oficinas en Europa.

Nota del Editor:

Si bien entiendo que este tipo de temáticas son difíciles para muchos, también se debe entender que esto ayuda a la historia, la cual está enfocada en los problemas de la codependencia. Es algo similar a lo que sucede con Fire Punch, los temas de incesto y canibalismo no fueron de mi agrado, pero pude comprender que son parte necesaria para el desarrollo de personaje y la historia que aquí se nos presenta.

Vía: Kit9 Studio