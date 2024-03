Tuvimos que esperar cuatro años para la llegada de Final Fantasy VII Rebirth. En este tiempo, algunos jugadores decidieron revisitar Final Fantasy VII Remake, ya sea para estar listos cuando la secuela estuviera disponible, o para hacer más amena la espera. Sin importar la razón, esto provocó que más de uno se diera cuenta de un creciente cambió que sufrió el título de 2020, el cual muchos han señalado como un caso de censura contra Tifa.

Desde su lanzamiento, Square Enix ha tratado de mejorar la experiencia principal de Final Fantasy VII Remake por medio de una serie de parches. Si bien estos han estado enfocados al rendimiento del juego, se ha descubierto que la actualización más reciente, la versión 1.003, no solo está enfocado en esto, sino que también ha cambiado el diseño de Tifa en una escena en particular, algo que muchos han señalado es un caso de censura, puesto que su nuevo diseño no muestra tanto sus encantos.

Como recordarán, FFVII Remake cuenta con una pequeña escena en donde podemos ver el recuerdo de Nibelheim. Aquí, originalmente, Tifa contaba con una blusa blanca para acompañar su traje de vaquero. Ahora, con la nueva actualización, se le ha agregado una playera negra por debajo de la blusa blanca, lo cual muchos han llamado un acto de censura, puesto que su diseño es menos sugerente.

Sin embargo, aquellos que ya están jugando Final Fantasy VII Rebirth, se darán cuenta de que este es el diseño de Tifa en este recuerdo. De esta forma, Square Enix seguramente realizó este cambio en FFVII Remake para evitar algún error de continuidad.

Junto a esto, también se ha descubierto que la nueva actualización cambia el diálogo de Aerith al final. En lugar de decir “lo extraño, el cielo de acero” al salir de Midgard, ahora dice: “este cielo… no me gusta”. Esta es una modificación menor, y el nuevo texto se asemeja más a la traducción directa del japonés. Por último, también se ha revelado que FFVIIHook y otros mods para Final Fantasy VII Remake en PC ya no funcionan adecuadamente. En temas relacionados, ya puedes checar nuestra reseña de Final Fantasy VII Rebirth aquí. De igual forma, así fue cómo Google celebró el lanzamiento de este nuevo juego.

Nota del Editor:

Este no es un gran cambio. Tifa sigue siendo Tifa. Esto probablemente se hizo para evitar errores de continuidad con Rebirth, el cual le da un gran enfoque al recuerdo de Nibelheim. Tan solo hay que buscar a Tifa en Twitter, y se puede entender que el personaje ha sufrido de todo, menos censura.

