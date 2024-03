Estrenos de streaming para marzo de 2024

Marzo por fin ha llegado y, como sucede con cada nuevo mes, servicios como Netflix, Max, Disney+ y más, han compartido la lista de series, películas, documentales y especiales que llegarán a sus respectivas plataformas a partir del día de hoy. Entre producciones originales, y la llegada de algunos clásicos, este pinta para ser un gran mes.

A continuación te presentamos la lista de series, películas, documentales y especiales que estarán disponible en diversos servicios de streaming a lo largo de marzo de 2024. Comenzamos con:

Netflix:

Aníkúlápó: El ascenso del espectro – 1 de marzo

Blood & Water (T4) – 1 de marzo

Comida para Phil (T7) – 1 de marzo

Furias – 1 de marzo

Los pasillos del juzgado – 1 de marzo

El astronauta – 1 de marzo

Me llamo Loh Kiwan – 1 de marzo

No estás sola: La lucha contra La Manada – 1 de marzo

Hot Wheels, ¡máxima velocidad! – 4 de marzo

Hannah Gadsby’s Gender Agenda – 4 de marzo

El programa: Sumisión, sectas y secuestros – 5 de marzo

Full Swing (T2) – 6 de marzo

Supersex – 6 de marzo

ARA San Juan: El submarino que desapareció – 7 de marzo

La señal – 7 de marzo

The Gentlemen: La serie – 7 de marzo

Damsel – 8 de marzo

Jóvenes altezas (T3) – 11 de marzo

Momentos decisivos: La bomba y la Guerra Fría – 12 de marzo

Bandidos – 13 de marzo

Un ladrón romántico – 14 de marzo

Mano de hierro – 15 de marzo

Nugget de pollo – 15 de marzo

El problema de los tres cuerpos – 21 de marzo

28 de marzo – 23 de marzo

La reina de las lágrimas – 23 de marzo

Ronja, la hija del bandolero – 23 de marzo

Descansar en paz – 27 de marzo

El salario del miedo – 29 de marzo

Disney+:

La muerte y otros misterios – 5 de marzo

Reinas del mundo salvaje – 5 de marzo

Nos vemos en otra vida – 6 de marzo

Extraordinary (T2) – 5 de marzo

Snowfall (T6) – 13 de marzo

Coppola, el representante – 15 de marzo

La vida y Beth (T2) – 20 de marzo

X-Men 97 – 20 de marzo

Sand Land: The Series – 20 de marzo

Renegade Nell 29 de marzo

Amazon Prime Video:

Jaque mate – 1 de marzo

Antonia – 4 de marzo

Ricky Stanicky: el impostor – 7 de marzo

Invencible (T2 segunda parte) – 14 de marzo

Road House – 21 de marzo

Max:

El régimen – 4 de marzo

Wonka – 8 de marzo

Apple TV+:

Napoleón – 1 de marzo

Eugene Levy: El antiviajero – 8 de marzo

Palm Royale – 20 de marzo

Estos son todos los estrenos que llegarán a las plataformas de streaming en marzo a partir del día de hoy. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que los planes de las compañías cambien, agregando, retrasando o eliminando algunas de estas series y películas. En temas relacionados, Netflix podría aumentar el precio de su suscripción. De igual forma, los anuncios han llegado a Prime Video.

Nota del Editor:

Este parece ser un mes bastante interesante. Si bien no estoy interesado en la mayoría de estas producciones, me gustaría ver Spaceman, ya que parece ser una de esas películas en donde Adam Sandler tiene una buena dirección y guion, y no solo hace comedia barata.

