Habrá Poképaras especiales en México

Aunque el Pokémon Day fue el pasado 27 de febrero, las celebraciones aún no terminan. De esta forma, se ha revelado que todos los jugadores de Pokémon Go en México tendrán la oportunidad de visitar Poképaradas especiales, las cuales no solo te dan beneficios en el título móvil, sino que también te dan la oportunidad de comprar algunos productos conmemorativos.

De acuerdo con Alan Mandujano, jefe de Pokémon Go en América Latina y fundador de Pokémex, 300 tiendas de Walmart en México se han convertido en Poképaradas temporales, las cuales estarán disponibles hasta el próximo 13 de marzo de 2024. Aquí, además de todos los beneficios que te ofrecen estos lugares virtuales, también te podrás encontrar con estantes repletos de mercancía oficial de los monstruos de bolsillo.

Para seguir celebrando el #DiaDePokemon, en @PokemonGoAppLA tendremos Poképaradas temporales en 300 tiendas Walmart de todo México hasta el 13 de marzo. Así podrás saber cuál tienda cerca de ti cuenta con uno de estos geniales displays con producto oficial de Pokémon 🙂 pic.twitter.com/Ki6mckhOMo — Alan Mandujano / MB (@AlanMB) March 1, 2024

Es muy fácil identificar estos lugares, puesto que en Pokémon Go, la Poképarada aparecerá con un mensaje especial relacionado con el Pokémon Day. Ya dentro de la tienda, podrás conseguir tarjetas del TCG, peluches, juguetes, y otro tipo de mercancía que todos los fans de esta serie no se pueden dar el lujo de perderse. Sin lugar a dudas, un gran evento que demuestra el interés que tiene la compañía por la región.

Recordemos que esta no es la primera vez que algo así sucede. En el 2022, el Pokémon Go Tour llegó a Monterrey, e incluso hubo una tienda temporal del Pokémon Center. De esta forma, es muy probable que en un futuro veamos eventos similares al que se está llevando a cabo en estos momentos, a lo largo de todo el país. En temas relacionados, se ha revelado el mensaje secreto del pasado Pokémon Presents. De igual forma, Pokémon TCG Pocket arregla un error de las tarjetas.

Nota del Editor:

Esta es una noticia positiva. Si bien no espero que mañana se anuncie un Pokémon Center en México, esta ahora es una posibilidad. Pokémon en nuestro país siempre ha sido algo que los fans han apoyado con todo el alma, ya sea que se trate de eventos de la comunidad o torneos de los diferentes juegos, y es bueno ver que todos su arduo trabajo por fin está siendo reconocido por The Pokémon Company.

Vía: Alan Mandujano