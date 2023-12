Christopher Judge no le dará vida a un joven Kratos

Si bien hoy en día asociamos al personaje de Kratos con la voz de Christopher Judge, este no siempre fue el caso. Durante la saga original de God of War, este personaje tuvo la voz de Terrence C. Carson, quien entre 2005 y 2013 se encargó de darle vida al Dios de la Guerra. Ahora, y sin dar muchos spoilers, Judge ha revelado que no tiene intención de interpretar a una versión joven de Kratos, en honor al trabajo que hizo Carson.

Durante una entrevista con el YouTuber conocido como AbdBay, Judge fue cuestionado ante la posibilidad de darle interpreta a una versión joven de Kratos. Aunque a muchos les gustaría escuchar esto, el actor ha señalado que no planea hacerlo, esto en respeto al trabajo original de Carson. Esto fue lo que comentó Judge:

“Nunca vi ninguna de las escenas de los juegos anteriores [de God of War] porque TC es genial, y pensé que sería un flaco favor tratar de igualar su voz o algo así, y tampoco lo pidieron. Desde el principio, mi objetivo era hacerlo mío. Querían que coincidiera un poco con la voz de ese personaje, y dije: ‘Por supuesto que no’. Amo a este tipo. Eso sería un desaire. No somos celebrados por lo que nosotros, como individuos, aportamos a las cosas. Eso es generalizado, sin importar lo que hagas. Simplemente creo que es intrínsecamente incorrecto intentar apoderarse de algo más que alguien ya ha establecido”.

Ahora, probablemente se preguntan por qué Judge le dará vida a un joven Kratos. Bueno, hay dos razones. La primera de estas, y como seguramente ya algunos lo saben, al final del DLC de Valhalla en God of War Ragnarok nos encontramos con una versión joven de este personaje, el cual no habla, y solo es una representación del pasado al que se tiene que enfrentar Kratos.

Sin embargo, esto no es todo, ya que desde hace un par de días se ha rumoreado la posibilidad de una remasterización de la trilogía original de God of War. Si bien estamos hablando de una remasterización, no se descartaba la posibilidad de que Judge estuviera a cargo de las líneas de diálogo clásicas del personaje. Lamentablemente, para algunos, este no será el caso.

Judge ha dejado en claro que no tiene la intención de interpretar a una versión joven de Kratos, por lo que esta puerta está más que cerrada. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de volver a escuchar a Carson en un futuro proyecto de la serie. Solo nos queda esperar y ver qué tipo de aventuras tiene Santa Monica preparadas para nosotros. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la trilogía remasterizada de God of War aquí. De igual forma, David Jaffe crítica a la serie actual.

Nota del Editor:

Christopher Judge es un gran actor, y su monólogo al final del DLC de Valhalla fue increíble. Aunque sería interesante ver su versión del clásico Kratos, también entiendo que no desee tocar el trabajo de alguien más, especialmente cuando Carson hizo un fantástico trabajo en su momento.

Vía: AbdBay