CDPR advierte sobre problemas al utilizar mods en Cyberpunk 2077

La semana pasada, CD Projekt Red liberó las herramientas de modding oficiales para Cyberpunk 2077, facilitando así el proceso para su creación. Sin embargo, la compañía también advierte que no descargues mods de fuentes desconocidas, ya que podría tener fuertes repercusiones en el juego.

Vía Twitter, la compañía polaca advirtió que algunos mods de Cyberpunk 2077 podrían violar la vulnerabilidad de los archivos del juego:

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We’ve been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) February 2, 2021