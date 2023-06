Canadá expresa que no aprueban la compra de Activision

Para estos momentos Microsoft no la está pasando muy bien en cuanto a la aprobación del trato que pretenden tener con Activision Blizzard, dado que hace algunos meses la comisión de Gran Bretaña bloqueó la compra y en estos momentos la FTC no está tan convencida. Como si todo esto no fuera suficiente, Canadá también tiene su respectivo veredicto.

Anteriormente Microsoft afirmó que “todos los reguladores del mundo” habían aprobado su fusión con los dueños de la franquicias como Overwatch y Call of Duty. Y, a través del abogado Jonathan Bitran, la Oficina de Competencia de Canadá expresó que a ellos no los incluyan dentro de esta generalización de entidades que han aprobado dicha transacción.

En una carta de dicho abogado, se comenta que la organización comunicó a los dos partidos (CMA y FTC) su desaprobación a principios de mayo. Su principal punto era que la fusión “probablemente resultaría en una prevención y/o disminución sustancial de la competencia con respecto a las consolas y los servicios de suscripción de juegos múltiples”.

Con esto se confirma a otro país que no está de acuerdo con dicha adquisición por parte de Microsoft, por lo que el testimonio se habrá pasado a la FTC para que lo tenga en consideración respecto a su veredicto. Se ha establecido que la tiene que dar a conocer el próximo agosto, y ahora parece que la compra puede bloquearse debido al poder de esta asociación.

Vía: Gamedeveloper

Nota del editor: Las cosas se están poniendo más complicadas en cuanto a esta compra, es posible que Microsoft esté un poco nerviosa, sobre todo por los correos y demás cuestiones que salen de cara a la decisión de la FTC. Ya veremos qué pasa en algunas semanas más.