CEO de Microsoft quiere eliminar las exclusivas de consolas

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, dice que le encantaría eliminar las exclusivas de juegos de consola, pero culpa a Sony por definir el mercado y la competencia. Nadella hizo estos comentarios como parte de su testimonio en el caso FTC v. Microsoft hoy, donde se discutió la estrategia de juegos en la nube de Microsoft, los objetivos internos de juegos y mucho más.

Cuando se habló de la idea de que Microsoft se centrara en el software en la mayor cantidad de plataformas posible, Nadella fue preguntado acerca de las exclusivas de Xbox. Esto es lo que dijo:

Si dependiera de mí, me encantaría eliminar por completo las exclusivas en las consolas, pero no me corresponde a mí definir eso, especialmente como un jugador con una baja participación en el mercado de las consolas. El jugador dominante [Sony] ha definido la competencia en el mercado mediante exclusivas, por lo que ese es el mundo en el que vivimos. No tengo afecto por ese mundo.

El comentario de Nadella llega un día después de que se revelara que el jefe de PlayStation de Sony, Jim Ryan, admitió que las exclusivas de Xbox, como Starfield, no eran anticompetitivas. Ryan también afirmó que los editores consideran que Xbox Game Pass es “destructivo para el valor” y que era importante para Sony invertir “enormemente” en el desarrollo y publicación de first-party para obtener ventaja en la competencia de Xbox Game Pass. Ryan también admitió que no está en el mejor interés de Microsoft hacer que los juegos de Activision estén disponibles en todas las plataformas:

Abogado de Microsoft: ¿Cree que sería mejor si Microsoft mantuviera los juegos de Activision en PlayStation? Ryan: Sí, lo creo. Microsoft: Entonces, ¿crees que es en el mejor interés de Microsoft hacer que los juegos de Activision estén disponibles en múltiples plataformas? Ryan: No, no estoy de acuerdo con eso. Microsoft: Entonces, si estuvieras a cargo de Xbox, ¿recomendarías que Call of Duty y otros juegos de Activision fueran exclusivos de Xbox y PC? Ryan: Esa es una pregunta hipotética a la que no deseo responder. Microsoft: ¿Entonces no tienes permitido responder? Ryan: No tengo suficiente conocimiento para responder esa pregunta.

Nadella acaba de responder cómo le gustaría realmente dirigir el negocio de Xbox, pero es plenamente consciente de que las exclusivas impulsan la adopción de consolas y afectan los números de suscripción. ¿Realmente renunciaría a las exclusivas en un mundo ideal? ¿Lanzaría realmente Halo en PlayStation?

Dado lo importante que es ahora el contenido de triple A para las consolas y el futuro de los servicios de suscripción y juegos en la nube, será una batalla entre Sony, Microsoft y otros por el futuro del contenido exclusivo, como muestra la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Vía: The Verge

Nota del editor: No le creo a ninguno de los dos, pero lo mejor es la negativa de Ryan para contestar. Si no lo quiere hacer es por que es obvio que de dirigir Xbox esa es la decisión que tomaría.