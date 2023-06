El último capítulo en la saga del intento de Microsoft de comprar Activision Blizzard se ha desarrollado. CNBC informa que la Comisión Federal de Comercio presentará una orden de restricción hoy, 12 de junio, para tratar de detener el acuerdo antes de su fecha límite del 18 de julio.

Esta sería la última acción de la FTC contra el acuerdo, siguiendo la demanda del grupo gubernamental contra Microsoft a finales de 2022. Un portavoz de Microsoft dijo a CNBC que una orden de restricción sería buena porque ayudaría a acelerar el proceso.

Esto se debe a que la FTC, como parte de su demanda original que precede a una posible orden de restricción, está tratando de que su propio juez administrativo tome una decisión sobre el caso. Ese proceso no está programado para comenzar hasta agosto. Microsoft cree en su caso (por supuesto), por lo que tiene sentido que la empresa quiera que el proceso legal avance más rápido.

“Damos la bienvenida a la oportunidad de presentar nuestro caso en el tribunal federal. Creemos que acelerar el proceso legal en los Estados Unidos en última instancia traerá más opciones y competencia al mercado”, dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith, en un comunicado.

En el Reino Unido, la CMA bloqueó la fusión y tanto Microsoft como Activision Blizzard están apelando. Mientras tanto, la Unión Europea ha dicho que el acuerdo puede seguir adelante.

La FTC, en su demanda de diciembre de 2022, dijo que Activision Blizzard normalmente lanza sus juegos en una variedad de dispositivos, pero advirtió “que eso podría cambiar si se permite el acuerdo”.

“Con el control de las franquicias exitosas de Activision, Microsoft tendría los medios y el motivo para perjudicar la competencia manipulando los precios de Activision, degradando la calidad de los juegos o la experiencia de los jugadores en consolas y servicios de juegos rivales, cambiando los términos y la programación del acceso al contenido de Activision, o reteniendo el contenido de los competidores por completo, lo que causaría daño a los consumidores”, dijo la FTC.

Por su parte, Microsoft ha dicho que mantendrá Call of Duty en PlayStation si se le permite comprar Activision Blizzard porque el juego genera mucho dinero en la consola de Sony y sería mal negocio eliminarlo. Microsoft también ha dicho que no degradará la calidad de los juegos para títulos lanzados en plataformas que no sean Xbox si se permite que el acuerdo avance.

Vía: Gamespot

Nota del editor: ¿Cuánto creen que dure esto? Yo creo que el dinero siempre gana y que Microsoft terminará comprando Activision Blizzard, y lo que yo quiero ver es si cuando lo logre, podrá explotar la compañía o si va a suceder lo mismo que cuando compró Rare… y Bethesda