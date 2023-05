El gobierno del Reino Unido bloqueó la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, un resultado que sin duda alegra a Sony después de que el CEO de PlayStation, Jim Ryan, pasara meses esperando este resultado. Sin embargo, no todas las compañías de la industria de los videojuegos están tan interesadas. El CEO de EA, Andrew Wilson, dió su propia opinión al respecto.

“Esta es una pregunta que me hacen mucho, y resulta que casi nunca se me permite responder”, dijo Wilson en una sesión de preguntas y respuestas después de la última conferencia de ganancias de EA. “Lo que diría es que no sé qué sucederá con Activision y Microsoft. Seguimos siendo el socio más grande de Microsoft, creo que somos el editor número uno en su plataforma, por lo que si ese acuerdo se lleva a cabo o no, no es realmente relevante para nosotros en general”.