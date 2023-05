Ubisoft sigue aplicando gran cantidad de despidos

Algo que nos ha quedado claro en los últimos meses, es que Ubisoft no está pasando por un momento de gloria, con proyectos cancelados y un futuro incierto en cuanto a nuevas publicaciones. Esto ha llevado a que hace unos meses despidieran a algunos de sus empleados, y si bien se pensaba que todo iba a ir de forma tranquila, parece que aún no termina.

Según lo que se reporta, la empresa de Francia ha despedido a 60 personas de sus oficinas de Carolina del Norte y Newcastle, Reino Unido. Si bien han sido equitativos con algunos departamentos, se nota un enfoque que va más dirigido a la atención a clientes. Obviamente, algunos esperan una indemnización por despido sin previo aviso.

Esto que lo que mencionó la empresa en un comunicado:

NEW: Ubisoft confirms 60 people laid off across its North Carolina and Newcastle, UK offices.

The company announced earlier this year it was aiming to cut headcount "naturally" over the next 12 months as it struggles with game delays and sales. https://t.co/VZaZ6xFgRi pic.twitter.com/LM43qMLXhM

