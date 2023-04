Ya está disponible Ubisoft+ para consolas Xbox

La tienda en línea de Ubisoft ahora anuncia que Ubisoft+ está disponible en Xbox. La página web actualmente contiene un todos los juegos disponibles en el servicio para consolas Xbox. Según se informa, un anuncio de Ubisoft+ también está apareciendo en la aplicación de recompensas de Xbox para algunos jugadores.

Ubisoft anunció en enero de 2022 que planeaba llevar el servicio de suscripción a las consolas Xbox “en el futuro”. La confirmación siguió a afirmaciones de que Ubisoft+ podría agregarse al nivel Ultimate de Xbox Game Pass, que también incluye una membresía de EA Play.

Ubisoft+ just showed up on my Xbox Homescreen. However, when clicked it goes to a dead URL. Must be close, right?@JezCorden #Xbox #Ubisoft #SuperPumped pic.twitter.com/SEMrCR2wNu

— mocoworm (@mocoworm) April 12, 2023