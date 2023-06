Xbox embargó anuncios de juegos que llegan a PlayStation

El dia de ayer se llevó a cabo un nuevo Xbox Games Showcase, mismo en el que se mostraron muy buenos juegos exclusivos que pronto llegarán a sus consolas y también a la PC. Sin embargo, hubo cosas que se malinterpretaron rápidamente, puesto que los fans pensaron que algunos videojuegos de terceros que se pensaba estarían llegando solo a dispositivos de Microsoft.

Esta falta de anuncios respecto a juegos como Persona 3 Reload y también Path of the Goddess se dio por un aparente embargo por parte de Xbox, quienes dieron a los publishers dos días para no decir nada respecto a lanzamientos en otras plataformas. Pero ahora que se filtraron las cajas de algunos títulos, es obvio que se harán presentes en otros sitios.

No es la primera vez que esto pasa con la marca, dado que hace un año la revelación de que Persona 5, Persona 4 Golden y Persona 3 Portable permaneció en una incógnita tras haberse revelado para Xbox. Esto para que un par de días después se confirmasen para todas las plataformas, siendo así una especie de restricción ligera.

Entonces, el día de hoy que se llevará a cabo el Capcom Showcase, es posible que al fin confirmen que ciertos juegos no tendrán ningún tipo de exclusividad. Eso sí, estas prácticas por parte de Xbox son comprensibles, después de todo es un día en el que quieren tener la atención de posibles usuarios que quieran adquirir su consola.

Vía: Pushsquare

Nota del editor: Es evidente que muchos de estos juegos no iban a ser exclusivos, concretamente los de compañías terceras. Del único que sí debemos dudar es Square Enix, puesto que ellos sí ofrecen exclusivas, esto con Dragon Quest y también Final Fantasy.