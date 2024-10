Beyond Good & Evil 2 obtiene un nuevo director

A lo largo de 20 años, Beyond Good & Evil 2 ha entrado y salido de desarrollo en múltiples ocasiones. El Duke Nukem Forever de Ubisoft ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, cuando por fin parecía que el título estaba en camino a nuestras manos. Sin embargo, el título se sigue enfrentado a cambios de directivos y un proceso de desarrollo complicado. De esta forma, la compañía francesa ha revelado que Beyond Good & Evil 2 ya tiene un nuevo director.

Tras la muerte de Emile Morel el año pasado, Beyond Good & Evil 2 se queda sin director una vez más, y Ubisoft no reveló si tenían planes para continuar con este desarrollo. Ahora, la compañía francesa ha revelado que Fawzi Mesmar ha tomado el puesto de director creativo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Con más de 20 años como galardonado diseñador de juegos y director creativo, Mesmar ha sido fundamental en el exitoso lanzamiento de más de 20 videojuegos. Mesmar colaboró ​​anteriormente con el equipo de Beyond Good & Evil 2 como vicepresidente editorial. En su nuevo puesto, se centra en seguir desarrollando la visión establecida por nuestro difunto amigo y colega, Emile Morel”.

Fawzi Mesmar comenzó su carrera en Ubisoft hace 20 años, por lo que es un contemporáneo de Beyond Good & Evil 2. Considerando su experiencia, es muy probable que Ubisoft espere que Mesmar sea el indicado para, por fin, entregarle al público la esperada secuela. Esta información sale a la luz un par de días después de un reporte aseguró que parte del equipo que trabajó en Prince of Persia: The Lost Crown se ha sumado al desarrollo de este título.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento, pero probablemente Fawzi Mesmar sea capaz de cambiar esto. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí. De igual forma, la secuela es el proyecto más ambicioso de la compañía.

Nota del Autor:

Beyond Good & Evil 2 tal vez sea un buen juego, tal vez no lo sea. Sin importar el resultado, es muy probable que Ubisoft no logre recuperar la inversión de mantener vivo un proyecto durante 20 años, e incluso podría llegar a convertirse en uno de los mayores fracasos de la compañía.

Vía: Eurogamer