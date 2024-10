Después de años de espera, la serie de Like a Dragon: Yakuza ha llegado a Prime Video. Si bien por el momento solo están disponibles tres episodios, las primeras reseñas de esta adaptación han comenzado a surgir en línea, señalando que estamos frente a un trabajo con una respuesta mixta.

Si bien algunos han señalado que el trabajo que aquí se nos presenta es demasiado largo y alejado de lo que RGG Studio nos ha entregado durante los últimos 20 años, otros más aprecian el trabajo que llevó a cabo Amazon al momento de, no trasladar los juegos, sino reinterpretar a los personajes y la historia que muchos ya conocen. Esto fue lo que comentó IGN al respecto:

“Hay muy poco de esto que tenga un tono muy Yakuza, y la inspiración en los juegos es tan limitada que difícilmente podrás reconocer mucho de ellos. Hay un gran trabajo de personajes por parte de algunos miembros del elenco, en particular Kento Kaku como Nishikiyama, pero lamentablemente no hay nada muy interesante que puedan hacer”.

Por su parte, Rolling Stones mencionó:

“Como ‘Fallout’, ‘Yakuza’ es otra gran adaptación de Amazon que no sólo retiene el drama y el sentido del humor de la licencia original, sino que planta la semilla para lo que podría ser una apasionante segunda temporada”.

Por su parte, The Escapist agregó:

“Hay una serie decente enterrada en ‘Yakuza’ y sus primeros tres episodios lo demuestran. Pero a medida que avanza y diverge del material original, más se aleja de ser el próximo gran éxito de Prime Video sobre videojuego”.

Por el momento, Like a Dragon: Yakuza no tiene una calificación en Rotten Tomatoes, pero es muy probable que esto cambie conforme avance el día. Recordemos que esta adaptación toma muchas libertades creativas para tratar de encontrar su propia identidad, en lugar de ser una copia exacta de lo que vimos originalmente en el PlayStation 2 en el 2005.

Recuerda, los primeros tres capítulos de Like a Dragon: Yakuza ya están disponibles en Prime Video, mientras que los últimos tres llegarán a esta plataforma hasta el 1 de noviembre. En temas relacionados, te decimos qué tal está Yakuza Kiwami en Nintendo Switch.

Nota del Autor:

Como fan de la saga, estoy obligado a ver Like a Dragon: Yakuza. Espero que al menos la adaptación sea interesante de ver. Si bien la adaptación parece que no es perfecta, si es divertida me daré por satisfecho.

