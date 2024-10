¿Qué tal está Yakuza Kiwami en Nintendo Switch?

A lo largo de más de siete años, el Nintendo Switch ha demostrado ser una consola capaz de hacer cosas que muchos llegaron a considerar imposibles en sus primeros meses de vida. Si bien el éxito comercial es algo que sorprendió a algunos, lo que de verdad dejó atónitos a muchos fue la cantidad de ports de previas y actual generación que han llegado a esta plataforma. Algunos de estos funcionan tan bien como sus versiones originales, otros fracasan terriblemente, y hay un grupo especial que parecían imposible funcionar, pero milagrosamente lo hacen, como es el caso de DOOM Eternal y The Witcher III. Ahora, antes de que la siguiente plataforma de la Gran N llegue a nuestras manos, SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio se han dado a la tarea de llevar Yakuza Kiwami a los usuarios de esta consola.

El remake del clásico Yakuza llegó a PlayStation 3 y PlayStation en el 2016. Desde entonces, la popularidad de la serie ha explotado a nivel internacional de una forma que pocos veían venir. De esta forma, SEGA y RGG Studio se han dado a la tarea de llevar esta experiencia al Nintendo Switch para que más personas puedan experimentar la primera aventura de Kiryu, la cual llega a nuestras manos al mismo tiempo que el estreno de la serie de Like a Dragon: Yakuza en Prime Video, por lo que este es un gran momento para ver un fan de esta alocada y dramática serie. Cuando hablamos de ports para el Switch rara vez se cuestiona la calidad del juego en sí, pero siempre hay dudas sobre su rendimiento y calidad visual, algo que, en este caso, no es tan bueno como a muchos les gustaría.

Kamurocho para llevar

Yakuza Kiwami en Nintendo Switch es la misma aventura que en estos momentos ya se puede disfrutar en PlayStation 4, Xbox One y PC. Este port no agrega contenido adicional, ni elimina alguna sección. Es así que puedes disfrutar de la primera aventura del Dragon of Dojima de la forma más fiel posible para aquellos que no tienen un PlayStation 2. La única ventaja que ofrece este port, y algo que ya ni siquiera es exclusivo de esta plataforma, es la posibilidad de jugar en modo portátil. Recorrer las calles de Kamurocho y pelear contra cientos de enemigos es algo carismático en la pantalla de siete pulgadas de un Switch OLED, aunque es un poco incómodo realizar todas las actividades que nos ofrece el juego con los pequeños Joy-Con.

Ahora, el rendimiento de Yakuza Kiwami en Switch es todo menos óptimo, pero tampoco es algo que arruine la experiencia. En la escala de ports, el trabajo de SEGA y RGG Studio no logra impresionar, pero tampoco decepciona en su totalidad. En dock, el juego trata de correr a 30fps con una resolución dinámica. Al recorrer las calles de Kamurocho, el frame rate es muy inconsistente. En zonas aledañas a la Millennium Tower y Theatre Square puedes esperar alrededor de 20fps en los combates y al caminar por las calles, esto debido a la carga de NPCs y efectos de iluminación. Sin embargo, al norte de la ciudad, a las afueras de Purgatory, el título es más estable, llegando a mantener los 30fps durante más tiempo. Esto significa que los enfrentamientos contra enemigos comunes y todo lo que tiene que ver con las substories es mixto en el mejor de los casos.

Sin embargo, una vez que entramos a ciertas locaciones, como Serena, Purgatory o uno de los tantos centro de recreación, el frame rate y la resolución aumentan de una manera notable. Esto se debe a la menor carga de elementos en pantalla, lo cual permite que ciertas secciones del juego sean similares a lo que encontramos en el PS4. Esto significa que momentos como la pelea contra Koji Shindo detrás de Serena, el enfrentamiento contra Majima en la cancha de baseball, todo Shangri-La, y más eventos de este tipo, no sufren de muchos inconvenientes, permitiendo que todos los jugadores tengan una buena experiencia.

Por su parte, si deseas jugar en el modo portátil, entonces la experiencia será similar a lo que vemos en dock, pero el rendimiento es un poco mejor. Claro, aquí también encontramos un par de problemas, como el hecho de que la imagen es más borrosa cuando caminamos por Kamurocho. A la par, el juego sufre de bastante pop-in, algo que se nota especialmente de día, en donde a la distancia árboles, letreros y ciudadanos cobran forma en un instante. Aun con estas limitantes, sin importar cómo juegues, me sorprendió que muchos elementos visuales fueron conservados.

Aspectos como las luces neón y los charcos con reflejos se mantuvieron intactos en la versión de Switch. Quizás hubiera beneficiado el rendimiento si algunos de estos aspectos no estuvieran presentes, pero al mismo habría afectado a la estética general del juego, uno de sus apartados más interesantes. El único apartado que no sufre muchos cambios en esta ocasión son las cinemáticas pre-renderizadas que se usan en los momentos clave de la historia, algo que no debería sorprender mucho considerando su naturaleza.

En general, Yakua Kiwami en Switch es una experiencia mixta. Gran parte de la aventura en Kamurocho ofrece un frame rate y resolución que varían de forma constante, y la calidad de estos apartados varía dependiendo de la zona en la que te encuentres. Sin embargo, las secciones principales y los momentos lineales en la historia no sufren tanto en este apartado, gracias al control que tuvieron los desarrolladores. Sin importar si juegas en dock o en portátil, hay varios puntos negativos relacionados con su rendimiento y aspecto visual, aunque también es sorprendente que algunos elementos se lograron mantener intactos, o sin grandes sacrificios.

Un buen punto de entrada, pero no el mejor

Si Yakuza Kiwami en Switch es una experiencia mixta, ¿vale la pena comprar este port? En estos momentos solo está disponible una versión digital por $359 pesos, lo cual es un precio bastante justo para el tipo de experiencia que se nos ofrece. Como ya lo mencioné, no hay contenido adicional, y el mayor incentivo es tener este título en portátil y jugar en cualquier lado posible. Aquellos que ya jugaron este remake en alguna de sus otras plataformas, no hay algo que los atraiga. Sin embargo, si nunca han experimentado la saga de Kiryu y compañía, y siempre te han interesado, esta es una buena opción. No es lo primero que recomendaría, pero si solo tienen un Switch, entonces no pierden nada con darle una oportunidad. Este sigue siendo el mismo brawler 3D con pequeños toques de RPG en donde puedes explorar una gran ciudad con un sin fin de actividades y misiones secundarias de todo tipo. Todo esto envuelto en una historia melodramática sobre el mundo criminal de Japón

Considerando que el Switch tiene soporte para el Unreal Engine 4, en teoría es posible que todos los juegos de Yakuza, o al menos 0, 3, 4 y 5, puedan llegar a esta consola. Tomando en cuenta que todos los títulos después de 6 utilizan el Dragon Engine, el cual es una variación del motor de Epic Games, nada detiene a SEGA de llevar toda la saga al Switch o, mejor aún, a la siguiente consola de Nintendo. Podríamos estar frente a una nueva oleada de fans en occidente, y permitir que el trabajo de RGG Studio llegue a las manos de más personas siempre es positivo.