Astro Bot supera el millón de unidades vendidas

Astro Bot es, para muchos, el Juego del Año. El trabajo de Team Asobi logró cautivar a millones de jugadores, y demostró que Sony es capaz de ofrecer títulos exitosos que no necesitan ser superproducciones que cuentan miles millones de dólares y tardan media década en salir al mercado. Ahora, se ha revelado cuántas copias ha vendido Astro Bot.

Por medio de su cuenta de Twitter, Geoff Keighley reveló que Astro Bot ha vendido más de 1.5 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en septiembre de este año. Si bien muchos han señalado que este es un número bajo para PlayStation, otros más han mencionado que esto es positivo para el tipo de producción que fue el trabajo de Team Asobi.

Astro Bot has sold 1.5 million copies to date. pic.twitter.com/wfQ7mL3vJ5 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 8, 2024

Por su parte, Sony y Team Asobi no han comentado algo respecto a las ventas de Astro Bot, lo cual algunos han tomado como una mala señal, mencionando que el juego pudo no haber cumplido con las expectativas de ventas que tenía PlayStation. Sin embargo, por el momento no hay información oficial que confirme o desmienta esto, algo que probablemente vaya a suceder hasta que se den a conocer los datos financieros del correspondiente trimestre fiscal.

Recordemos que Astro Bot fue creado por un equipo de 60 personas en un ambiente que está alejado de lo que vemos en estudios como Naughty Dog o Santa Monica, por lo que la producción no necesito de un tiempo y dinero similar a lo que vemos con series como The Last of Us o God of War. Esto significa que aunque las ventas están por debajo en comparación con otras franquicias de PlayStation, no es necesariamente un fracaso.

Solo nos queda esperar a que Sony comparta más información oficial, algo que probablemente sucederá a principios del siguiente año. En temas relacionados, esta es la razón por la cual no hubo cameos de Final Fantasy en el juego. De igual forma, combinan los mundos de Astro Bot y Super Mario.

Nota del Autor:

Astro Bot es un fantástico juego. Sin embargo, también es cierto que no es una experiencia AAA a gran escala a la que muchos están acostumbrados, algo que probablemente alejó a más de una persona de este título, lo cual es muy lamentable. Si tienen la oportunidad, hay que jugar Astro Bot.

Vía: Geoff Keighley