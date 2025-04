¿Ghost of Yotei sí se lanzará en el 2025?

Sus desarrolladores han reiterado que la esperada secuela de Ghost of Tsushima, sigue programada para su lanzamiento en 2025. Aunque el juego no ha tenido nuevas actualizaciones desde su revelación el año pasado, una reciente publicación en redes sociales confirmó que el desarrollo avanza según lo planeado.

Andrew Goldfarb, gerente de comunicación, mencionó el juego al promocionar vacantes en Sucker Punch. En su mensaje, destacó que el equipo sigue trabajando para lanzar el título este mismo año, lo que sugiere que la ventana de estreno sigue intacta. Sin embargo, no se han dado detalles específicos sobre cuándo se mostrará más información.

Come work with me! We’re looking for an experienced community and support specialist to help us launch Ghost of Yōtei this year: https://t.co/7tbj7eYTe9

To be clear upfront: this is a contract role, and can be fully remote but only in the US & Canada. Feel free to DM questions! pic.twitter.com/knCklRLM3t

— Andrew Goldfarb (@garfep) March 19, 2025