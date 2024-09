Revelan por qué no hubo cameos de Final Fantasy en Astro Bot

El lanzamiento de Astro Bot ha sido todo un suceso, puesto que ofrece un catálogo de niveles que han resultado bastante frescos cuando se habla de mecánicas, además de tener una duración aceptable dentro del género, lo cual podría atribuirle el título de lanzamiento del año. Además, un elemento que los fans no han dejado pasar por alto, fue la inclusión de muchos cameos de la historia de PlayStation en forma de personajes, pero en estas referencias falta alguien muy importante, la saga de Final Fantasy.

La reciente ausencia de los personajes ha generado diversas especulaciones entre los fanáticos, quienes han notado rápidamente la omisión de figuras tan emblemáticas como Cloud Strife. A lo largo de los años, la franquicia ha mantenido una estrecha relación con PlayStation, lo que ha hecho que esta ausencia sea más sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta los lanzamientos exclusivos de la saga en consolas de Sony en los últimos tiempos.

En una entrevista reciente, Nicolas Doucet, director del estudio Team Asobi, fue cuestionado sobre esta omisión. Doucet se mostró cuidadoso en su respuesta y comentó que el equipo “respetaba profundamente la elección de cada editor”, lo que dejó entrever que fue Square Enix quien decidió no incluir a los personajes. No se han dado explicaciones más detalladas al respecto, lo que ha dejado a los fanáticos con más preguntas que respuestas.

Es interesante destacar que en el título anterior, Astro’s Playroom, sí se incluyó una referencia directa con la aparición de la icónica Espada Buster de Cloud. Este guiño fue bien recibido por los seguidores, lo que hizo que muchos esperaran una integración más profunda de personajes en futuras entregas. Sin embargo, en esta ocasión, las expectativas no se cumplieron, generando frustración entre los fanáticos de ambas franquicias.

El contexto de esta decisión es aún más intrigante dado el fuerte vínculo entre Square Enix y PlayStation, especialmente con lanzamientos exclusivos recientes como Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Rebirth, todos ellos inicialmente disponibles solo en consolas de Sony. Por ahora se espera una explicación oficial que de por cerrado este extraño suceso.

Vía: IGN

Nota del autor: No sé si esto sea una especie de reprimenda por el hecho de que ya no quieren darle exclusivas a Sony, pues quieren vender más copias de sus juegos, ya que esto no les está funcionando, lo cual se ve con los últimos lanzamientos.