One Piece regresa de su descanso

Después de tomarse un descanso por cuestiones de salud, Eiichirō Oda por fin está listo para regresar a trabajar. Tras un par de semanas sin nuevos capítulos, el día de ayer por fin se estrenó el capítulo 1132 del manga de One Piece, el cual nos prepara para un nuevo arco en la interminable aventura de Luffy y compañía.

En estos momentos ya puedes leer el capítulo 1132 del manga de One Piece de forma totalmente gratuita y en español en Manga Plus, la aplicación de Shonen Jump que nos permite disfrutar de esta y muchas más historias. Para todos los que temen a un calendario irregular, les dará gusto escuchar que el capítulo 1133 estará disponible el próximo 8 de diciembre.

En el capítulo 1132, Luffy y compañía por fin comienzan a explorar Elbaph, una región inspirada por la mitología nórdica. Notablemente, la última página advierte sobre los problemas que pueden causar el quedarse mucho tiempo en esta isla. Esto no solo suena como una advertencia para los piratas del sombrero de paja, sino para el mismo Oda. Recordemos que Wano fue una historia que tomó cinco años en llegar a su fin.

Aunque el regreso de One Piece es algo bueno para los fans, recordemos que a finales de año se lleva a cabo Golden Week, en donde también muchos mangakas se toman un descanso de una semana, lo que significa que Luffy y sus amigos podrían desaparecer en unas semanas. Solo nos queda esperar y ver cuánto tiempo es lo que Oda tiene planeado pasar en Elbaph. En temas relacionados, Netflix comparte más sobre la segunda temporada del live action de One Piece. De igual forma, Dragon Ball es más redituable que One Piece.

Vía: Manga Plus