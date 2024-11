Dragon Ball es más redituable que One Piece

Dragon Ball y One Piece son dos de las producciones de anime más populares a nivel mundial, y ambas están en las manos de Toei Animation. De esta forma, la compañía ha revelado que la obra creada por Akira Toriyama es más exitosa en comparación con el trabajo de Eiichirō Oda.

Como parte de su reciente reporte por el cierre del segundo trimestre del año fiscal, Toei Animation reveló que Dragon Ball es una propiedad más rentable en comparación con One Piece. Las aventuras de Goku generaron ¥12.7 mil millones de yenes durante este periodo. En comparación, Luffy y compañía alcanzaron los ¥11.3 mil millones de yenes. Como dato adicional, Digimon ocupa el tercer puesto con ¥827 millones de yenes.

Toei Animation's Financial Result of 1st Half

( 6 Months – Apr 1st 2024 – Sep 30th 2024 ) of the fiscal year ending March 31, 2025! 1 – Dragon Ball – 12.7 Billion Yen

2 – One Piece – 11.3 Billion Yen

Las ganancias toman en consideración más que solo el anime y el manga. Recordemos que One Piece no se detienen en estos dos medios, mientras que Dragon Ball se ha tomado un descanso alargado de estas formas de entretenimiento. Sin embargo, las ventas de figuras, la licencia para productos como Dragon Ball: Sparking! Zero, y muchos aspectos comerciales más son tomados en cuenta para alcanzar estas ganancias.

A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, las transmisiones de anime no son tan exitosas en Japón, y la principal fuente de ganancias de estudios de animación son todos los productos que giran alrededor de sus producciones, como colaboraciones con cafés, ventas de DVD y Blu-ray, figuras, y todo tipo de licencias con productos de diferente índole.

Es innegable que One Piece es una producción muy popular, pero Dragon Ball sigue siendo una bestia comercial. En temas relacionados, revelan boceto antiguo de Goku. De igual forma, encuentran homenaje a Akira Toriyama en Dragon Ball Daima.

Nota del Autor:

Dragon Ball es una bestia que parece que nadie va a poder superar. Incluso en un periodo sin anime y manga, la presencia de Goku y compañía se puede sentir por medio de diferentes productos, cada uno ofreciendo una experiencia única para todos los fans.

Vía: Schaewn Frost