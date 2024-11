Xbox Live presenta un serio error en consolas

El servicio de Xbox Live se enfrenta a constantes problemas. Parece que cada semana escuchamos sobre algún error que afecta la vida de muchos jugadores, y el día de hoy no es una excepción. Por medio de redes sociales, cientos de usuarios se han quejado de un gran inconveniente que no les permite disfrutar de su colección de juegos digitales.

En sitios como Reddit, cientos de usuarios han revelado que Xbox Live presenta un fuerte error en Xbox 360, el cual no permite que los jugadores puedan descargar sus juegos digitales, y acceder a múltiples funciones en línea. Este es el resultado de un problema con la autenticación del usuario, la cual se lleva a cabo por medio de una aplicación de contraseñas en esta consola.

Desde hace tiempo, Microsoft implementó la autenticación de dos pasos, algo que funciona sin problemas en PC, Xbox Series X|S y Xbox One. Sin embargo, en Xbox 360 las cosas son diferentes, puesto que esta medida no está disponible, y para solucionar este problema, los jugadores tienen que usar una aplicación de contraseñas, la cual no funciona como debería.

Si bien este método no ha dado problemas desde que se introdujo, el mes pasado los jugadores empezaron a informar que ya no funcionaba y parece que el problema ha vuelto a aparecer. Ahora, cuando se intenta iniciar sesión con una contraseña de la aplicación, los usuarios reciben un código de error 8015D000 o 8015D086. De esta forma, es imposible conectarse a Xbox Live, bloqueando el acceso a juegos digitales y algunas funciones en línea.

Por el momento, no hay una respuesta oficial por parte de Microsoft, y a los usuarios del 360 solo les queda esperar para ver si Xbox ofrece una solución en un futuro cercano. En temas relacionados, más juegos de Xbox llegarán a PS5. De igual forma, estos son los nuevos títulos para Xbox Game Pass.

Nota del Autor:

Si bien suena raro que alguien siga jugando en el Xbox 360 en pleno 2024, esta sigue siendo una consola con una enorme librería de juegos que valen mucho la pena. Con el cierre de la tienda digital de esta plataforma, muchos han optado por usar sus discos para disfrutar de algunos clásicos.

Vía: VGC